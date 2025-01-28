طالب عدد من سكان خميس مشيط، جهات عدة بتلبية مطالبهم، التي استمرت سنواتٍ دون تلبيتها أو تحقيقها. ومن المطالب إنشاء مسالخ وحدائق نموذجية، وإنهاء تعثر جسور مشاة، وإنشاء مشاريع تصريف لمياه الأمطار. وقال عبدالرحمن عشقان ومبارك سعد ومحمد غواء وعبدالكريم نازح لـ «عكاظ»: نطالب بلدية المحافظة، بالعمل على استحداث مسالخ نموذجية في مواقع مختلفة ونستغرب عدم وجود دور فعال لبعض الجهات المختصة لتنفيذ المطالب خصوصاً أن المحافظة يقطنها مئات الآلاف، وليس هناك ما يكفي الأُسر من الحدائق، والموجودة منها تحتاج إلى صيانة.وتناول المتحدثون، عدم توفر مشاريع حديثة لتصريف مياه الأمطار على شوارع رئيسية وحيوية، «تربك الحركة المرورية، وتتعطل بسببها المركبات»، وحثوا الجهة المعنية بالتحرك لحل الإشكالية خصوصاً على طريقي الملك خالد والأمير سلطان. واختتم سامي القحطاني بالسؤال: متى نشهد هذه الخدمات على الواقع؟