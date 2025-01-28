اشتكى بعض من سكان مركز العبلاء، 100 كيلو متر غربي محافظة بيشة، أنهم يعيشون معاناة دائمة وعزلة وحرماناً من الخدمات الإلكترونية إثر تذبذب شبكة الاتصال والضعف المتناهي في الإنترنت، وقال محمد الأكلبي وسامي البيشي وناصر سعيد لـ«عكاظ»، إن المركز والقرى التابعة له يعتمدون على برج يتيم دائم التعثر ولا يفي بالحد الأدنى من حاجة السكان وسط تجاهل الجهة المعنية للبلاغات والشكاوى المقدمة من العملاء.وأضاف علي الأكلبي، أن سكان مركز العبلاء على برج واحد فقط في خدمة الاتصال والإنترنت ولا يوجد أي بديل آخر غير هذا البرج الذي لا يلبي متطلبات المستخدمين، ويعاني السكان بشكل كبير في سبيل إنجاز المعاملات وتزداد المشكلة على الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية لاسيما الجامعات، إذ يعجزون عن القيام بأداء متطلباتهم الدراسية وحضور المحاضرات عن بعد.فيما أوضح سعيد الأكلبي لـ«عكاظ»، أن الخدمة المقدمة لسكان مركز العبلاء لا توازي ما يدفعه العميل من فواتير واشتراكات وكان الأولى تقديم خدمة تسهل على الناس حياتهم وتلبي احتياجاتهم، فالتعثر في الخدمة منذ زمن طويل، ومع ذلك لم تحرك الجهة المعنية ساكناً، ونطالب برفع مستوى الخدمة في البرج الحالي وترقيته إلى الجيل الخامس، وكذلك إنشاء أبراج أخرى. ولا تقتصر المعاناة على ساكني العبلاء بل تمتد إلى الطريق المؤدي من المركز إلى محافظة بيشة، إذ يخلو من شبكة الاتصال نهائياً لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ومن يتعرض إلى حادث أو عطل في مركبته فإنه يواجه مصيراً مجهولاً.