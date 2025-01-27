رغم مضي أكثر من 10 سنوات على إنشاء ملعب البلدية بحي السامر بمحافظة مهد الذهب، بهذه الكلمات بدا محمد الجهني، في حواره مع «عكاظ»، باثا حلمه الذي وصفه انه ذهب مع ادراج الرياح، ولكن وبحسب كلامه لا زال الأمل لديه أن يرى النور، ويضيف ناصر السعد قائلا: هذا المتنفس الرياضي هو الثاني لسكان المحافظة البالغ عددهم أكثر من 30 ألف نسمة، إلا أن الملعب يُعاني من عدم الصيانة السنوية، إذ تفتقد الأرضية اشتراطات السلامة إلى جانب الإهمال، وعدم تغيير العشب الصناعي. وقال فارس العضيلة: نحن الشباب نعاني من سوء الملاعب بالمحافظة وغياب الصيانة؛ إذ تسببت في إصابات اللاعبين «فقدت شغفي بممارسة هوايتي في كرة القدم التي أعشقها منذ صغري السياج الخارجي المحيط بالملعب متهالك وتكثر به الشقوق والانارة ضعيفة والمرافق الصحية غير صالحة».واتفق معه نايف المطيري، وأضاف: كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى لدى جميع الشباب، ولا يوجد بالمحافظة سوى ملعبين رياضيين يخدمان السكان البالغ عددهم أكثر من 30 ألف نسمة، وللأسف يعاني الملعب الرياضي الواقع في حي السامر الواقع بجانب المعهد الصناعي من غياب الصيانة، إذ «نضطر أحياناً للعب على مرمى واحد؛ بسبب سوء أرضية الملعب».من جانبها، رصدت عدسة «عكاظ»، توقف العمل تماماً عن صيانة الملعب.