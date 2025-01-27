أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، إعادة الخدمة الكهربائية بشكل كامل لجميع المستهلكين المتأثرين بالانقطاع الذي حدث مساء السبت في المنطقة الجنوبية عند الساعة 16:01.

ووجّه مجلس الإدارة، بإجراء تحقيق داخلي لمعرفة الأسباب الجذرية وراء الانقطاع، والرفع للهيئة، كما وجّه بإجراء تحقيق مستقل وشامل من قبل الهيئة للوقوف على الأسباب الفنية والتشغيلية التي أدت إلى الانقطاع الكهربائي لضمان الشفافية واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية والحد من احتمالية تكرار مثل هذه الانقطاعات مستقبلاً.

وأكد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أن ما قامت وتقوم به الهيئة يأتي ضمن دورها في مراقبة أداء قطاع الكهرباء، لتقديم الخدمة الكهربائية بجودة وموثوقية عالية في جميع أنحاء المملكة.

وكان مجلس إدارة الهيئة، عقد اجتماعًا طارئًا، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

وأكد مجلس إدارة الهيئة، استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.

ووجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء، بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

وأكد مجلس الهيئة، التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، إذ يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.