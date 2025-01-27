رصدت «عكاظ»، عند انقطاع التيار المفاجئ في عسير، غياب المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الوقود، والمنشآت، والمتاجر سواء كانت على الطرق السريعة أو في المحافظات، الأمر الذي عطل عملها المعتاد، وخلّف ذلك عدم ارتياح وسط عدد من المواطنين.وتساءل عبدالله الحميدي وناصر الشهراني وفهد الشواطي عبر «عكاظ»: عن غياب المولدات الاحتياطية عن محطات الوقود عند انقطاع الخدمة؟ إذ يُفترض مسبقاً وجود مولدات احتياطية في كل محطة، مطالبين الجهات المعنية إلزام مثل هذه المرافق بها ووضعها شرطاً عند استخراج التصاريح.وأضاف المتحدثون لـ«عكاظ»: شاهدنا عدداً من محطات الوقود والمنشآت التجارية مغلقة، وتوقفت مركبات نتيجة انتهاء الوقود، ما يستوجب إلزام محطات الوقود بتوفير مولدات احتياطية، إذ شهدت فترة الانقطاع اكتظاظ محطات وقود بالمركبات.