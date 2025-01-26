يواجه قادة المركبات الراغبون في الذهاب إلى شرائع المجاهدين والجعرانة شرقي مكة المكرمة، ازدحاماً مرورياً في الفترة الصباحية، التي تتزامن مع ذهاب الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى مدارسهم فوق كوبري مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.ورصدت عدسة «عكاظ»، جانباً من الازدحام، الذي يستمر طوال أيام الأسبوع؛ نظراً لإغلاق الكوبري المؤدي إلى الجعرانة قبل أشهر عدة؛ لإجراء عمليات الصيانة التي لم يبدأ حتى الآن.وطالب ناصر إبراهيم، وعبدالله المولد، وسعيد الزهراني، من مرتادي الطريق في حوارهم مع «عكاظ»، بضرورة البدء في أعمال الصيانة أو إعادة فتح كوبري الجعرانة مرة أخرى والاستفادة منه وتأجيل أعمال الصيانة حتى الإجازة الصيفية. وأشار عبدالله محمد الزهراني لـ«عكاظ» إلى أن الطريق يشهد حركة مرورية علاوة على باصات نقل المعتمرين الراغبين في الذهاب إلى مسجد الجعرانة التاريخي للزيارة.