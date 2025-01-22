لا يزال تعثر مشروع مستشفى العزيزية في محافظة الخبر، يطرح أكثر من سؤال، حسب بعض من أهالي المحافظة التقت بهم «عكاظ» أثناء جولتها على الموقع، فالمشروع بدأ قبل 17 عاماً في أحد أكبر أحياء المنطقة، وينتظرون بفارغ الصبر البدء في إنجازه بأسرع وقت.وطالب أحمد بوسودة، وإبراهيم سعيد في حديثهما لـ«عكاظ»، وزارة الصحة بإنهاء المشروع الذي سيخفف الزحام عن مستشفيات الخبر، خصوصاً أنه المستشفى الحكومي الوحيد في حي العزيزية، ويخدم أهالي الحي والأحياء التابعة للعزيزية. وأضافا قائلين، إن المستشفى الذي يخدم كل أهالي العزيزية حالياً هو مستشفى الملك فهد الجامعي بحي العقربية، وتساءل: هل سيستمر أم أنه سيتوقف؟أما الهنوف العلي فقالت لـ«عكاظ»: نعاني من عدم اكتمال مشروع مستشفى العزيزية، لكن السؤال الأهم لماذا تعثر المشروع طيلة هذه السنوات، خصوصاً أن المبنى شبه مكتمل ويحتاج فقط لاستكماله، وهل سينتظر الأهالي سنوات أخرى؟