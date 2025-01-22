ناشد أهالي محافظة بيشة في حديثهم لـ«عكاظ»، الجهات المسؤولة عن الفحص الفني للسيارات والمركبات بإيجاد حل لبعد المسافة بين محطة الفحص شمال غربي المحافظة والمنطقة الصناعية التي توجد بها الورش المتخصصة. واعتبر جبران المعاوي، أن موقع الفحص الفني للسيارات في بيشة بعيد عن منطقة الورش، وقال: عندما يذهب أصحاب السيارات لفحص سياراتهم شمال بيشة في محطة الفحص ويتم رفضها لوجود ملاحظات فنية ميكانيكية أو كهربائية فإنهم يضطرون للذهاب جنوب بيشة لمسافة تقدر بـ50 كيلومتراً لإصلاح الملاحظات ثم يعودون شمالاً للمحطة. وطالب المعاوي، بمراعاة ظروف الناس والتخفيف عليهم من مشاق التنقل بين المحطة ومنطقة الورش في الصناعية، ونقل محطة الفحص للمنطقة الصناعية أو إتاحة الفرصة لبعض الورش المتخصصة لفتح فروع لها في نطاق محطة الفحص لتنتهي المعاناة والمشقة التي يتعرض لها أصحاب السيارات بشكل دائم.من جانبه، قال فايز البيشي ومحمد لـ«عكاظ»، إن محطة الفحص الفني للسيارات في بيشة،أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لأصحاب السيارات والمركبات، فإضافة لبعدها عن منطقة ورش السيارات، أصبحت لا تستوعب الكل، فمسار الفحص واحد فقط وعدد الفنيين قليل، وكذلك الأجهزة. واقترح البيشي، إنشاء محطة أخرى في المنطقة الصناعية للتخفيف على أصحاب السيارات من عناء التنقل بين شمال المحافظة وجنوبها وتقليص أوقات الانتظار على المسار الواحد.