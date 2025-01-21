ناشد عدد من أهالي مركز الصفيري، التابع لمحافظة حفرالباطن، الجهات المعنية لتنفيذ الوعود السابقة، المتمثلة بإعادة النظر في خطورة طريق الصفيري - حفرالباطن، الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، وشهد عدداً من الحوادث المرورية المروعة راح ضحيتها عدد من أبناء المحافظة.وقال سعد الظفيري: «طريق الصفيري بحاجة ماسة لوضع حواجز خرسانية؛ لتخفيف الحوادث المرورية، إضافة لوضع إنارة لكامل الطريق ومعالجة تشققات السفلتة، مع لوحات إرشادية، ومعالجة خطر أعمدة الكهرباء المحاذية للطريق، وكلنا أمل في المسؤولين بمحافظة حفرالباطن بإعادة النظر بشكل عاجل قبل وقوع أي كارثة».وأشار محمد عبدالله المشاعيب، إلى أهمية معالجة الوضع الحالي للطريق الذي يشهد كثافة عالية؛ بسبب وجود المخيمات الربيعية والمتنزهين من داخل وخارج المحافظة، وهو الطريق الوحيد الذي يربط مركز الصفيري بحفر الباطن، ويعتبر من أهم الطرق التي يسلكها مربو الماشية.