عبّر مستخدمو طريق لزمة في أحد رفيدة، عن قلقهم لكثرة المطبات الصناعية التي تتجاوز 20 مطباً على مسافة 7 كيلومترات تقريباً؛ إذ تربك قائدي المركبات الذين يسلكون الطريق الحيوي بشكل يومي، أما ازدواجيته فاضحت حلماً معلّقاً منذ سنوات مضت. وقال فهد وراشد الشواطي وحسين القحطاني وعبدالرحمن المالكي: إن المئات من المركبات تسلك الطريق ليلاً ونهاراً، ويعاني مستخدموه من المطبات التي أصبحت حديث الألسن؛ نتيجة المبالغة في عددها، ولعدم نظامية الكثير منها، وكلنا أمل في الجهة المختصة أن تنظر إلى حال الطريق الذي أصبح يسمى بطريق «المطبّات» رغم قصر مسافته ما بين طريق الملك خالد ودوار لزمة، والمأمول إبقاء المناسب والضروري منها على أن تكون نظامية بالقرب من المدارس أو المواقع الخطرة.واستغرب المتحدثون، العدد الكبير من المطبات على امتداد الطريق فهي متقاربة وتربك قيادتنا لمركباتنا، على الرغم أن حركة المشاة ليست كبيرة، ولا توجد على جانبيه مراكز تسوق. وقالوا: ازدواجية الطريق الحيوي وعمل دوارات مناسبة في مواقع معينة، حلم يراود المواطنين.