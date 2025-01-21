أكد مدير العلاقات والإعلام بأمانة الطائف فايز الثبيتي لـ«عكاظ»، مباشرة أعمال النظافة للشارع المجاور لمسجد سدرة الصادرة التاريخي وتهيئته لعبور المصلّين. جاء ذلك رداً على استفسار «عكاظ» عن قطع المياه الجارية لطريق المصلين بالمسجد في المنطقة الصناعية.وكشفت جولة «عكاظ» الصحيفة، أن الطريق غير مسفلت ومليء بتدفق المياه الآسنة التي أعاقت عبور المصلين ما اضطر البعض منهم لوضع أخشاب وحجارة تحت أقدامهم للانتقال بأمان، فيما بدت أسراب البعوض تحوم حول المياه،وكشفت هيئة التراث عبر لوحتها التعريفية أن المسجد انشئ عند القرن الأسود من وادي نخب شرق الطائف. وتم ترميمه من خلال مشروع تطوير المساجد التاريخية، وروعي في إعادة بنائه المحافظة على طرازه المعماري القديم.