ست سنوات، وحديقة أهالي المخطط الشرقي بمحافظة المهد غائبة عن التطوير والاهتمام، وما زالت أرصفة شوارع الحي منسية، وسجلت بعض شوارع المحافظة قلق الأهالي من رداءتها وكثرة الحفر والتشققات.وقال عبدالله المطيري: إن الحديقة تقع أمام منزله، وبها بعض ألعاب الأطفال وتمت إزالتها، وما زال الأهالي في انتظار إعادة تأهيلها، إذ ظلت الحديقة طوال السنوات الست الماضية غير صالحة للترفيه العائلي، وكانت بها بعض الألعاب الخطرة على أطفال الحي بسبب غياب الصيانة. واتفق معه سعود المطيري، إذ قال: لا تخلو المحافظة من بعض الشوارع التي تكثر بها الحفر والتشققات وتحتاج إلى صيانة وإعادة سفلتة وتأهيل، متعجباً من غياب الخدمات البلدية، خلال الفترة الماضية، عن الشوارع؛ ومنها شارع الملك فهد بن عبدالعزيز. وأضاف ناصر عبدالله ومحمد السعيد وعلى الغامدي: أن شوارع المحافظة أصبحت بعد انتهاء أعمال بعض الشركات من الحفر وتمديد الخدمات رديئة وبها حفر تعيق حركة السير.