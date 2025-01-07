رغم مضي أكثر من 11 عاماً على البدء في مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشرق مكة المكرمة، المحاذية لمستشفى الشرائع العام، إلا أن مشروع إنشاء مبنى لكلية السياحة والفندقة وإسكان المدربين والمتدربين لا يزال متعثراً ودون وجود أية بوادر لاستكماله.ورصدت عدسة «عكاظ»، توقف العمل تماماً بعد انتهاء الأعمال الإنشائية في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر مشاريع المؤسسة في مكة المكرمة، وتبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 144 مليون ريال.وأظهرت لوحة المشروع، أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في محرم 1443هـ، بعد تعديل تاريخ الاستلام الجديد.يذكر أن القطاع السياحي والفندقي بالعاصمة المقدسة يأمل سرعة إنهاء هذا المشروع، الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في هذين المجالين؛ نظراً إلى كون المملكة وجهة سياحية جاذبة للزوار، علاوة على زيادة أعداد المعتمرين والحجاج.