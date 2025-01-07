اشتكى أهالي محافظة رجال ألمع، من ضعف شبكات الاتصال (الإنترنت) بشكل دائم في أرجاء عدة من المحافظة والمراكز التابعة لها. وأكدوا أنهم يعانون من تدنٍ في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى المحافظة، خصوصا أن المحافظة تستقبل آلاف الزوار والسياح للاستمتاع بطقسها المعتدل وفعالياتها الشتوية المقامة بها، وما تشتهر به من مواقع تراثية وتاريخية، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.وأشاروا، إلى أن المعاناة تزداد عند محاولة البعض استخدام الإنترنت، إذ إن الشبكة التي تغطي أجزاء من المحافظة والمراكز شبكة ضعيفة بشكل مستمر ولا تؤدي بالغرض، مطالبين شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.