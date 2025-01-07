أوضحت أمانة جدة لـ«عكاظ»، أنه إشارة إلى ما نشر بالصحيفة، تحت عنوان «السكان يطالبون بالخدمات البلدية» المروة 4 «أحدث عشوائيات جدة»، بتاريخ 12/‏‏‏12/‏‏‏2024م، فقد تمّت دراسة ثلاثة مقترحات وتحسينات بالموقع المشار إليه بحي المروة في جدة، لافتة إلى أن هذه الطرق كالتالي: الشارع الواقع بين شعبة الدفاع المدني وإسكان قوى الأمن الداخلي، الذي يربط شارع عامر بن ربيعة من الشرق، وطريق الأمير متعب من الغرب، والشارع الواقع جنوب شرق شعبة الدفاع المدني الذي يربط الطريق القائم من جهة الشرق (شارع محلى بحي المروة) والغرب طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، والشارع الواقع شرق سجن بريمان.وذكرت الأمانة في ردها، أنه جرى مخاطبة المديرية العامة للسجون في منطقة مكة المكرمة بشأن الشارع جنوب شرق شعبة الدفاع المدني، وذلك لأخذ موافقة وزارة الداخلية (مالك الصك)، وفي انتظار موافقة الجهة المالكة لتضمين المقترحات ضمن مشاريع الأمانة. وبينت أنه سيجري تنفيذ الشارع الشرقي للسجن ضمن أعمال مخطط 624 /‏‏‏ج /‏‏‏ س، المعتمد تصميمه أخيراً، وفي طور استكمال التراخيص من قبل المالك.وأفادت الأمانة، أنها تعمل على رفع الضرر بشكل مستمر عن طريق أعمال التسوية والتمهيد للطرق المتضررة، على أن تتم إعادة إنشاء الطرق المتضررة، بعد الانتهاء من مشاريع شبكات الصرف الصحي، وتخفيض منسوب المياه السطحية في الأحياء المتضررة، وذلك حرصاً من الأمانة على عدم تكرار تلفها وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع.وشكرت الأمانة «عكاظ»، على المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء جدة.