لا يزال أهالي وسكان الجهة الشرقية لمكة المكرمة في انتظار التشغيل الفعلي لمستشفى الشرائع.ورصدت عدسة «عكاظ»، خلال جولة ميدانية، الجاهزية التامة لمبنى المستشفى، إذ تبقى التشغيل الفني وتأمين الكوادر الطبية والإدارية والفنية.ويأمل أهالي وسكان الشرائع والمناطق الواقعة شرق العاصمة المقدسة، سرعة التشغيل الفعلي للمستشفى الذي بُدئ العمل فيه قبل أكثر من 10 سنوات تجاوباً مع الكثافة السكانية العالية التي تشهدها مخططات الشرائع والجعرانة والقرى الواقعة على طريق مكة السيل السريع، علاوة على ما تشهده مراكز الرعاية الصحية الأولية من ازدحام المراجعين، خصوصاً مركز صحي مخطط 7 الذي يعمل على مدار الساعة.ويسهم المستشفى، في حال تشغيله في تخفيف الضغط على مستشفى الملك فيصل بالششة، وسرعة تحويل الحالات الطبية إلى العيادات التخصصية المختلفة التي سيشملها المستشفى في حال تشغيله.يشار إلى أن العمل بدأ في المشروع في 1436هـ، وتقرر الانتهاء منه 1440هـ، واضطرت وزارة الصحة لتمديد العقد حتى منتصف 2021م.