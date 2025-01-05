يطالب عدد من مرتادي طريق مكة الطائف السريع من جهة السيل بتوسعة الطريق بين كوبري السيل الكبير وكوبري السيل الصغير مروراً بالطريق المؤدي إلى كوبري الدهاس المتجه لطريق الرياض السريع.وقالوا لـ«عكاظ»: إن الطريق يشهد كثافة مرورية كبيرة طوال أيام العام وتزداد خلال مواسم الإجازات وخلال موسمي الحج ورمضان نظراً لضيق الطريق، الذي يتحول لمسارين فقط بعد أن كان ثلاثة مسارات بداية من مكة المكرمة، مشيرين إلى أن الازدحام المروري ازداد بشكل ملفت للنظر بعد إغلاق طريق مكة - الهدا مطلع رجب الجاري. وأضاف عبدالله العتيبي قائلاً: إن المنطقة تكثر بها المنعطفات والارتفاع مما يتسبب في حدوث الازدحام المروري خصوصاً مع كثرة الشاحنات والنقل العام في الفترة المسائية. مشيراً إلى أنه بالإمكان توسعة الطريق لاستيعاب كثرة السيارات المتزايدة خصوصاً في موسم رمضان والحج والإجازات المدرسية المختلفة، وذلك من خلال إضافة مسار ثالث في كلا الاتجاهين للذاهبين إلى الطائف أو القادمين لمكة المكرمة مع توسعة حرم الطريق لاستخدامه في حالة وقوع حوادث مرورية أو تعطل الشاحنات والسيارات.