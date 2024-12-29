يعاني سكان وأهالي المناطق الجبلية والمرتفعة بحي الزاهر بمكة المكرمة، من مخاطر سقوط السيارات والأطفال؛ نظراً إلى وجود العديد من المنحدرات الجبلية الخطرة أو ما يسمى بـ«الهويات».ورصدت عدسة «عكاظ»، حاجة تلك المرتفعات الجبلية، التي توجد بالقرب من المنازل السكنية في المناطق القديمة بحي الزاهر؛ الذي يعد من أقدم الأحياء بالعاصمة المقدسة، لوضع حواجز إسمنتية أو حديدية تقي السيارات والمارة من السقوط، خصوصاً صغار السن والأطفال.ويأمل سكان هذه المناطق، في سرعة رصد هذه المرتفعات، ومن ثم تنفيذ مشاريع حماية لها، حيث تزداد مخاطر هذه المرتفعات مع مواسم هطول الأمطار وانجراف التربة؛ ما قد يشكل مخاطر كبيرة على السيارات المتوقفة بجوار تلك المرتفعات.