أبدى العديد من محبي الطيور من سكان الحوية والأحياء المجاورة لها لـ«عكاظ»، استهجانهم من عدم وجود موقع نموذجي مخصص لبيع وشراء الطيور في الحوية.وأشاروا إلى المكان الذي اتخذوه سوقا لهم قديم منذ خمسة عقود، لافتين إلى حاجتهم لموقع مخصص لمن يرغب في البيع والشراء والتجارة طيلة أيام الأسبوع.وقال عادل القثامي: «يتم بيع وشراء الطيور في موقع حي سلطانة منذ 50 عاماً، الذي تم تحديده من أجيال سابقة، فالجميع يحضر يوم الجمعة من كل أسبوع، لمن يرغب في البيع أو الشراء ويتداول فيه جميع أنواع الطيور المختلفة، وكذلك البيض البلدي، والأرانب».وأضاف: «السوق يحضر له الكبير والصغير من هواة تربية الطيور، حيث يبدأ السادسة صباحاً وينتهي عند العاشرة من كل أسبوع».وأضاف محمد السبيعي: «نطالب الجهة المعنية بإنشاء سوق للطيور تباع فيها جميع الأنواع ومنتجاتها ومستلزماتها من معالف وسقايات للماء، مثل ما هو حاصل في سوق الطيور الواقع جنوب الطائف، الذي يستمر طيلة أيام الأسبوع بشكل رسمي ومصرح من الجهات المختصة».