عبر كثير من سكان الطائف عن قلقهم من مواقف الحافلات التي أصبحت تشكل خطراً على مستخدميها؛ بسبب نقاط توقفها التي تقع في أماكن غير آمنة وشوارع ضيقة أو في مخارج ومداخل الأحياء أو في أماكن لا تخدم الأهالي في التنقل من مكان لآخر.ويستغرب ضيف الله النفيعي، من عشوائية نقاط مواقف حافلات الطائف وتموضعها في أماكن مزدحمة وضيقة.من جانبها، قالت الطالبة في جامعة الطائف منى العتيبي: بعيداً عن الخدمة التي تقدمها حافلات الطائف، إلا أنها رديئة التكييف، فضلاً عن تأخر سائقي الحافلات في الحضور في الوقت المحدد. ويطالب سكان الطائف ومستخدمو الحافلات، عبر «عكاظ»، الجهة القائمة والمشرفة بإعادة النظر في نقاط توقفها، وكذلك الخدمات المقدمة منها.