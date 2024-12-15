عبّر سكان السيل الصغير والواصلية في الطائف، عن استغرابهم من وجود أعمدة دون إنارة مضى عليها أكثر من 10 سنوات ولم يستكمل مشروعها. وقالوا إن الأعمدة تمتد في جميع أنحاء الأحياء السكنية دون فائدة.طلال الزهراني، أحد ساكن حي أم العطف، قال: نصبت أعمدة الإنارة في الحي الذي أسكن فيه منذ 10 سنوات. في البداية وضعت القواعد الخرسانية ومضت ثلاث سنوات، وتم تركيب الاعمدة دون مصابيح، ولم يستفد منها.من جانبه، قال عبدالله الذيابي، أحد سكان حي الوكرة: إنه تم الحفر وتركيب القواعد الخرسانية، واستبشر الأهالي خيراً ومضى أكثر من خمس سنوات ولم يستكمل المشروع.وجالت «عكاظ» في المنطقة، ووجدت العديد من الأحياء التي بها قواعد خرسانية دون أعمدة إنارة وأعمدة دون مصابيح، ويطالب سكان السيل الصغير والواصلية عبر «عكاظ» أمانة الطائف، بالوقوف على هذه الخدمات ومعالجتها.