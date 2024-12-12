طالب عدد من سكان حي ذلالة بمحافظة خميس مشيط، بإزالة التشوهات البصرية التي لا تزال على حالها منذ فترة زمنية سابقة في موقع كبير يجاور المساكن.وقال سلطان القحطاني وعبدالله ومحمد الشهراني: «التشوهات البصرية تعكس طابعا سلبيا وغير حضاري على أي حي أو موقع، وما زلنا نعاني في هذا الحي الحيوي بالسكان والمساكن من هذا التشوه الذي أزعج سكان الحي»، مشيرين إلى وجود أحجار على جوانب الموقع المعني ربما تلحق الأذى بالأطفال، «ونطالب بسرعة إزالتها، والعمل على خلق تغذية بصرية جاذبة». وأضافوا: «التشوه البصري أياً كان يؤذي الناظر عند مشاهدته له، ومع تكراره ومرور الوقت على وجوده يفقد المشاهد الإحساس بالقيم الجمالية، وعلى ضوئه تنعدم الذائقة البصرية الجميلة».