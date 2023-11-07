تعاني قرى بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، من انقطاعات التيار الكهربائي أثناء هطول الأمطار، وتسببت الانقطاعات المتكررة في قلق مستمر للسكان وتضرر أجهزتهم الكهربائية دون حلول ملموسة من شركة الكهرباء.وطبقاً لعدد من أهالي بني سعد، منهم محمد الربيعي، وخالد العتيبي، فإن خطوط التيار الكهربائي تصاب بالعطل والخلل لأسباب غير معروفة، ومن بين الخطوط الأكثر تضرراً خط 68 مسار 4، وكما هو معروف فإن الخطوط الكهربائية الهوائية معرضة للصواعق، وليس لدى السكان ملجأ في هذه الحالات غير اللجوء إلى «الفانوس»، للاستضاءة ريثما تتم المعالجة من شركة الكهرباء. وأشار الأهالي إلى أنه من المفترض أن يكون لشركة الكهرباء فرق متنقلة لمعالجة الخطوط ثم الاستفادة من الطرق الحديثة في تقديم الخدمة للمواطنين دون عناء ينهك حياتهم. في المقابل، أوضح الحساب الرسمي للعناية بمشتركي شركة الكهرباء، في رده على أحد المتضررين في قرى بني سعد، أنه بإمكان المواطنين طلب تعويض التلفيات التي تحدث لهم، مع مراعاة وجود رقم حساب فاتورة الكهرباء للمستهلك، ورقم الهوية ورقم الجوال، وفواتير الصيانة والأضرار.