طالب مرتادو طريق الجبيل - هجرة الهدا بالفاضلي، بضرورة الالتفات إلى الطريق المؤدي من الجبيل إلى الهجرة، والذي يبلغ طوله تقريباً 25 كلم. وأشاروا في حديثهم لـ«عكاظ» إلى أن الطريق مهم ويوصل بين الجبيل وهجرة الهدا حتى الصرار ويرتاده المئات يومياً. وقال محمد الشرافي، إنهم ينتظرون الحلول والبدء في مشروع الطريق الذي طال انتظاره من فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، والتي ستحد بشكل كبير من خطورة الطريق ووعورته وحوادثه، وسيرتفع مستوى الطريق حسب مواصفات الطرق بالوزارة.وقال محمد العرجي، أحد سكان الجبيل، إن الطريق مهم وضروري، لكنه يعاني من حفريات كثيرة ووصلات خطيرة غير مسفلتة، وحصلت العديد من الحوادث بسببها، إضافة إلى عدم إنارته ليلاً. وأضاف العرجي، أنه تقدم بالعديد من البلاغات لوزارة النقل ويأمل سرعة تجاوبها مع مطلبه حفاظاً لأرواح مرتاديه.