طالب أهالي مركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة، بافتتاح فرع لهيئة الهلال الأحمر السعودي؛ نظراً للضرورة والحاجة الملحة، وقربه من المتنزهات التي يشهدها آلاف المواطنين والمواطنات والمقيمين، خلال عطل نهاية الأسبوع، وما تشهده أيضاً من كثافة بشرية في إجازات نهاية العام الدراسي، وما يحدث خلالها من حوادث مختلفة تتطلب مباشرة الفرق الإسعافية.وقال محمد أبو سبعة، وناصر القحطاني، وعبدالله ال سعيد: «مركز الواديين يحتاج فرعاً لهيئة الهلال الأحمر، ولتخفيف البلاغات التي تشهدها عدة فروع، حيث إن قرب جامعة الملك خالد، وما تشهده من زحام بشري ومروري يتطلب افتتاح الفرع لمباشرة الحوادث على اختلافها خلال وقت وجيز».وأضافوا: «طال الانتظار، وكلنا أمل في الجهة المختصة لدراسة مطلبنا، الذي يمثل آلاف المواطنين لسرعة الاستجابة، ومباشرة الحالات عند استقبال البلاغات سواء في المركز أو بمنتزه الحبلة السياحي على سبيل المثال».وأكدوا قائلين: «سمعنا منذ سنوات أن هناك نية لافتتاح فرع، ولكن لم يتم تنفيذه حتى اللحظة لتلبية المطالب».وكان مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، قد دشن مجموعة من سيارات الاستجابة النوعية، ضمن خطة الهيئة لدعم أسطولها الإسعافي بأحدث التقنيات الإسعافية؛ لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، والاستعداد لها بأفضل وأتم جاهزية، حيث يتكون الأسطول من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات في المناطق النائية والوعرة، وشاحنة المواد الخطرة، وأخرى للاستجابة التكتيكية. وأشار مدير عام الفرع بالمنطقة، إلى أن الفرع تم دعمه بأحدث المعدات والآليات الحديثة، وتسخير كافة الإمكانات لمواجهة أي حوادث