تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تقرير «عكاظ» حول «خراطيم تالفة وملوثة في صهاريج مياه الحوية»، وأكدت سعيها إلى خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم؛ لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، وحرصها على ضمان جودة وسلامة المياه المقدمة للعملاء من خلال إجراء العديد من الإجراءات والفحوصات المخبرية التي تؤكد سلامتها، والتحقق من حالة الصهاريج التي تعمل على نقل المياه من محطات التعبئة إلى منازل العملاء بشكل مستمر، إذ يتم التأكد من الصهريج وملحقاته بما في ذلك الليات (الخراطيم) المخصصة لتفريغ المياه، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض الغرامات في حال المخالفة، إضافة الى استبعاد أي صهريج غير ممتثل للاشتراطات.