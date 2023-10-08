طالب عدد من مرتادي سوق العسل في المنطقة المركزية في الطائف (البلد)، بتخصيص موقع مناسب لإقامة حراج للعسل بدلاً من الممر الذي يتم البيع فيه، وبقاء المشتري والبائع طوال الوقت دون تخصيص مقاعد وجلسات للبائعين والمشترين أو حتى مظلات أو تنظيم سير حركة البيع.ويقول سلطان الثقفي، إن الأسواق الشعبية في المحافظة وخصوصاً سوق العسل من أهم المواقع التجارية التي تلبي احتياجات أصحاب الدخل المتوسط والضعيف وتفي باحتياجات المستهلك، ويتمنى توفير أماكن مخصصة لراحة المشتري والبائع وتليق بالزوار والعملاء.وأضاف عمار الشهري، سوق العسل من أهم الأماكن التجارية الشعبية، ولكن عملية البيع والشراء تتم بفوضوية، ويتمنى المزيد من الاهتمام بالسوق وتوفير سبل الراحة للمشتري والبائع وزيادة أيام البيع.وقال: «رغم الأهمية الكبيرة لهذا السوق إلا أنه ما زال يحتاج إلى اهتمام أكبر من الجهات المسؤولة حتى يكون أكثر جاذبية، خصوصاً أنه يشكل مقصداً مهماً للسياح من كل مكان يزورونه في جميع الأوقات».