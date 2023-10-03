تفاعل القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية مع ما نشر في «عكاظ» تحت عنوان «عش حائل» المشروع جاهز والمياه مقطوعة، والمنشور في 2 ربيع الأول 1445هـ الموافق 17 سبتمبر 2023.وأوضحت شركة المياه الوطنية في ردها بأن خدمة قرية العش (الخط الناقل – الخزان العلوي) هي ضمن عقد استكمال مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل المرحلة (3)، والخط الناقل الرئيسي إلى قرى (الحامرية – العش – السفن – الصبيحية)، مشيرة إلى أن المشروع في مراحل التنفيذ النهائية، وسيتم إيصال خدمة المياه إلى قرية العش، والقرى الأخرى ستتم خدمتها ضمن المشروع بعد الانتهاء من التنفيذ خلال الأشهر القادمة، مشيدة بدور الصحيفة في خدمة المواطن وطرح قضاياه، الأمر الذي يسهم مع الشركة في تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الخدمة له.