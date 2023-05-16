انتقد عدد من سكان حي البساتين الجنوبي بمدينة بريدة، إغلاق أمانة القصيم ممراً داخل الحي يخدم السكان.وقال المواطن سليمان إبراهيم، إن هذا الممر يعتبر شرياناً مهماً لسكان الحي، وعند إغلاقه فقدوا خدمة الطريق. كما أن الإغلاق يحد من أعمال ومهمات الجهات الخدمية والإسعافية وغيرهما، وبإمكان الأمانة وضع مطبات صناعية إذا كانت فيه خطورة، لكن الإغلاق حل لا يرضي الجميع. واتفق معه سلطان العبدالله، أحد سكان الحي، وأضاف، أن المخطط يوجد فيه أكثر من 8 ممرات مشابهة ولم تغلق، معرباً عن أمله في وقوف المسؤولين بأمانة المنطقة على الموقع وإعادة النظر في وضع الطريق، وإيجاد حل آخر غير الإغلاق.«عكاظ» بدورها تواصلت مع مصدر في أمانة المنطقة، الذي أكد أن هناك شكوى لدى الأمانة، والطريق ممر مشاة وليس شارعاً حسب تصنيف الطرق.