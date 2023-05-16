يعاني شارع الستين بالحوية شمالي محافظة الطائف، من حفر في طبقة الأسفلت على طول امتداده. ورصدت عدسة «عكاظ» حاجة الشارع إلى معالجة فورية للتكسرات، التي أضحت مصدر قلق وإزعاج لكافة عابري الشارع، على الرغم من المعالجات المؤقتة التي تقوم بها أمانة محافظة الطائف، والتي لا تستمر طويلاً حتى تعود الحفر والتكسرات مرة أخرى.وتسببت الحفر في عرقلة حركة المرور للسيارات العابرة على مدار الساعة، علاوة على إلحاق الضرر بالمركبات.ويأمل مرتادو الشارع من الأمانة، إعادة تأهيل طبقة الأسفلت كاملة، بداية من مبنى جامعة الطائف بطريق الطائف - الرياض، وصولاً إلى الإشارة المرورية المؤدية إلى طريق السيل - مكة المكرمة، وفق مواصفات هندسية تراعي الحركة المرورية، خصوصاً مرور وايتات مياه التحلية، التي تتسبب في حدوث التكسرات، علاوة على تنظيم الأرصفة على طول امتداد الشارع ووضع تصريف لمياه الأمطار، والتي تعد من الأسباب المؤدية لحدوث الحفر.حفر وتكسرات في طبقة الأسفلت. (تصوير: المحرر)