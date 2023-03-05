في شارع محمد بن أبي بكر بحي النهضة الموازي لشارع الأمير سلطان، كادت أم عبدالرحمن أن تصطدم مركبتها من الجانب الأيسر عندما حاولت تفادي خروج مركبة من جهة اليمين، إذ فوجئت بعدد من المركبات تقف في المسار الأيسر في طريق مزدوج في اتجاهين؛ ما يتسبب في ضيق الشارع بسبب وقوق المركبات من جهة اليمين وأيضاً من جهة الشمال أو ما يسمى بـ«الكتف الأيسر».لا يقتصر الحال على هذا الشارع رغم كثافة مخالفات الوقوف فيه على مدار اليوم لوجود مجمع عيادات ومكاتب وشركات وشقق فندقية خلاف المدارس؛ ما يسبب ربكة سير في أوقات متفرقة، ويزداد الأمر سوءاً في ظل عدم وجود لوحات تحذيرية أو تنبيه من أن الوقوف في جهة اليسار في الشارع المزدوج يعد مخالفة مرورية تحتمل الخطورة.ويشكو سكان عدد من الأحياء (شمال جدة) من تكرار الوقوف الخاطئ في الجانب الأيسر من الطريق؛ ما يتسبب في ضيق المسارات وما قد يلحقه من حوادث سير للمركبات التي تسير في المسار الأيسر.تكاثر البعوض والحشراتدعا أهالي أحياء النهضة 1 و2 والنعيم 1 و2 والمحمدية 1 و2 و3 والبساتين وما حولها، ومنهم نسرين علي، وبدر العبدالله، وفيصل محيسن، وأحمد محمد، إلى أهمية مسارعة شركة المياه الوطنية لتمديد شبكات الصرف الصحي لتخليصهم من الصهاريج الصفراء لشفط البيارات وما قد يخلفه ذلك من روائح كريهة وتكاثر للبعوض والحشرات.وبحسب شكاوى أخرى رصدتها «عكاظ»، فإن من أبرز المطالبات سرعة تغيير الحاويات البلدية والاهتمام بالإضاءات في الشوارع الداخلية وسفلتة الشوارع الداخلية مجدداً.يذكر أن بلدية أبحر الفرعية تشرف على عدد من أحياء الشمال، وتقع في حي البساتين شمال ميدان الآية سابقاً، وحدودها شمالاً شارع أبحر الشمالي، وجنوباً شارع حراء، وغرباً البحر، وشرقاً طريق المدينة السريع، ويبلغ عدد الحدائق في تلك المنطقة نحو 150 حديقة موزعة على المخططات السكنية. وتتميز الأحياء الواقعة في محيط بلدية أبحر الفرعية بوجود الكثير من المعالم السياحية والمشاريع الاستثمارية والمتنزهات والأسواق والمراكز التجارية والمدارس والمستوصفات والمرافق الحكومية.تضييق مسار الشارعرصدت جولة «عكاظ» شكاوى بعض من أهالي حي النهضة، والنعيم، والمحمدية، والنزهة؛ بسبب كثرة الوقوف الخاطئ في الكتف الأيسر، الذي يعد مخالفة مرورية صريحة في ظل عدم وجود ثقافة كافية لدى البعض في أماكن الوقوف الخاطئ. وأوضح عدد من الأهالي أن شارع محمد بن أبي بكر في منتصف حي النهضة 2 غرب شارع الأمير سلطان، تزداد فيه ظاهرة الوقوف في الكتف الأيسر بسبب وجود نشاط تجاري مكثف ومتزايد في الشارع من مدارس وعيادات طبية وشقق مفروشة وشركات ومكاتب إدارة وغير ذلك، ويتسبب الوقوف على الكتف الأيسر في تضييق مسار الشارع ومخاوف متزايدة من الحوادث المرورية عند التجاوز من الجهة اليسرى.وروى محسن حسين كيف كادت مركبة تقودها سيدة أن تصطدم عندما فوجئت بسيارة تخرج من المسار الأيمن لتحاول تجاوزها فتجد في الجهة اليسرى من الشارع المزدوج رتلاً من المركبات المتوقفة.وقال خالد العبدالله: «من بين المخالفات التي يراها في شوارع رئيسية؛ مثل شارع الأمل، الوقوف العرضي للمركبات في شارع الخدمة، ما يتسبب في ضيق الممرات للمركبات التي تتخد من شارع الخدمة مساراً لها، وأطالب بأن يكون الوقوف بشكل طولي كما هو معمول به في أكثر الشوارع».وأشار عدد من الأهالي من بينهم أم خالد، ومحمد صالح، وأحمد الغامدي إلى أنهم يشاهدون دوريات مرور تقوم أحياناً بتصوير المركبات التي تقف في الكتف الأيسر لتحرير مخالفات عليها.وطالبوا بوجود لوحات إرشادية وتحذيرية لقائدي المركبات تدل على منع الوقوف في الكتف الأيسر للشوارع المزدوجة الرئيسية داخل الأحياء.