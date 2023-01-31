تسببت عدد من الحفر الكبيرة، في منتصف طريق معرج السوبان الرفيعة في الصمان، بتلف إطارت عدد من مركبات المسافرين.وقال محمد العنزي لـ«عكاظ»: «حاولت أن أتحاشى إحدى الحفر، فوقعت سيارتي بالحفرة الأخرى، ما تسبب في تلف إطارين، وبعض التلفيات في هيكل المركبة»، مضيفاً، أن الطريق يعتبر من أهم الطرق الحيوية في الصمان، ويخدم سكان القرى والهجر القريبة، بالإضافة إلى المسافرين، ويشهد حوادث مستمرة بسبب تلف الطريق.وتساءل: لماذا الإهمال من وزارة النقل في عدم متابعتها لهذا الطريق الحيوي؟واتفق معه بندر الملحم، وأضاف، أن طريق معرج السوبان الرفيعة يعاني من تشققات وحفر كبيرة، ربما تتسبب في حوادث وأنا أحد المتضررين من الطريق، بسبب تلف إطارات مركبتي أكثر من مرة، وتساءل الملحم: أين دور وزارة النقل وشركات الصيانة عن متابعة الطريق؟