عن «المروة في عنق الزجاجة والممرات الضيقة وضجيج الـ24 ساعة»، أفادت أمانة محافظة جدة، على لسان مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي محمد البقمي، أن الجهة المعنية أفادت بأن اختصاصات الأمانة تبدأ بعد رصد أي مخالفة عن سقوط بقايا خرسانة على الأسفلت وإتلاف أي من عناصر الطريق أو في حال ورد بلاغ من قبل المواطنين أو من البلدية الفرعية، وفي هذه الحالة تطبق الأنظمة بحق المخالف وتحميله تكاليف إصلاح الضرر.وأضاف البقمي، أن الأمانة مستمرة في جهودها لمعالجة ظاهرة التشوه البصري ومنها معالجة حفر الشوارع، كما أن الحي المشار إليه في التقرير مخدوم بأربع حدائق منسقة وحالتها جيدة ويتم ريها وصيانتها بصفة دورية ومنظمة حسب الخطة التشغيلية للمشروع.وفي ما يخص أعمال الرش، فتجري أعمال مكافحة البعوض بجميع البلديات والأحياء وفق خطط تشغيلية وإشراف كوادر علمية، تتم بكافة أحياء محافظة جدة بخطة مسارات أسبوعية تحت غطاء رقابي بقسم المكافحة المتكاملة للبعوض، وبمتابعة من البلديات الفرعية تستهدف فيها العديد من المواقع مثل الوحدات السكنية، المباني قيد الإنشاء، المشاتل، الحدائق العامة، مصانع البلوك، تجمعات المياه والمساجد، ويتم شمول جميع الأحياء بخدمات أعمال المكافحة، ويتخلل الخطة بعض البرامج الأسبوعية مثل رش مجاري السيول والأربطة الخيرية ومحطات المعالجة وفق آلية محددة وكادر فني مدرب.