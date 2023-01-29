تذمر عدد من سكان مدينة بريدة من تكرُّر نفاد إسطوانات الغاز المعبأة في بعض محلات التوزيع المختلفة في بريدة في إجازة نهاية الإسبوع يومي (الجمعة والسبت)؛ بسبب توقف العمل في إدارة البيع وسيارات التوزيع بمحطة الغاز الرئيسية بالمنطقة خلال الإجازة الأسبوعية، حسب إفادة عدد من أصحاب محلات توزيع الغاز.وأكد عمر العليقي لـ«عكاظ» قائلاً: نعاني من هذا الانقطاع بشكل متكرر، خصوصاً الفترة الأخيرة بعد النمو الملحوظ لعدد السكان في مدينة بريدة وقلة محلات توزيع الغاز بعد إغلاق عدد من محلات الغاز من قِبل أصحابها، متمنياً من إدارة الشركة معالجة الموضوع في أسرع وقت. وقال عبدالعزيز المقيطيب، نتعجب من عدم توزيع الغاز أيام الجمعة والسبت؛ لأنه يعتبر من الحاجات الضرورية، إذ إن محطة الغاز بمنطقة القصيم تخدم منطقة حائل وعدداً من مناطق شمال المملكة.من جانبه، أكد لـ«عكاظ» مدير قسم التواصل المؤسسي بشركة الغاز (غازكو) الوليد بن ناصر الوتيد، أن رضاء العميل من أولويات الشركة. وقال إننا نحرص في غازكو على ضمان سلاسل الإمداد على مستوى المملكة ومتابعة توفر المنتج في جميع المناطق، وفروعنا تعمل يوم السبت وتقدم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مضيفاً أنه يجب على منافذ البيع توفير أسطوانات تكفي لمبيعات يومين على الأقل.