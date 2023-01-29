تشهد ثانوية ابن حزم في محافظة بحرة، تجمع كميات كبيرة من المياه أمام أحد مداخل المدرسة؛ ما أعاق حركة الدخول للمدرسة.وقد أشار عدد من أولياء أمور الطلاب لـ«عكاظ»، إلى تضررهم من المياه التي حاصرت المدرسة، وتسببت في انتشار الروائح الكريهة، والبعوض داخل المدرسة. وقالوا: «لا نعلم عن مصدر المياه إلا أنها خرجت بعد هطول الأمطار». وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بسرعة شفط المياه وإنهاء المعاناة.