ارتفعت نسبة الحوادث وحالات الدهس في حي طيبة المجاور لجامعة طيبة، وشهد التقاطع الواقع أمام مسجد طيبة حوادث وحالات دهس متكررة الفترة الأخيرة؛ بسبب تداخل السيارات والمشاة أمام المسجد وأحد المراكز التجارية، وطالب سكان الحي الأمانة والمرور بإيجاد حلول لطرقات وشوارع الحي التي تغلب عليها العشوائية وسوء التنظيم مع ضرورة التواجد المروري لرصد مخالفات عكس السير في الحي.ويقول حسام الأحمدي، إن معظم أهالي الحي أصبحوا يسلكون الطرقات الداخلية؛ بسبب إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط الحي بطريق السلام، بعد تأثر الجسر جراء الأمطار التي هطلت أخيراً وانهيار الطبقة الأسفلتية، فأصبح هناك مسار واحد للخروج عن طريق الجامعات ما أدى إلى ازدحام مروري على المسار. وأشار عدنان التميمي إلى أن التقاطع الواقع أمام مسجد طيبة أصبح يشكل خطورة على العابرين، وسبق أن وقعت حوادث عدة وحالات دهس على التقاطع. مطالباً الأمانة والمرور بإعادة تصميم المسارات والطرق في الحي خصوصاً بعد إنشاء وتوسيع الأرصفة. وناشد الأمانة بإنشاء ممرات مائية باتجاه مجرى الوادي الرئيسي، إذ تصب السيول القادمة من الجبال المجاورة على الطرقات وتدخل المنازل وتكرر المشهد كثيراً، والمأمول معالجة وضع الجسر الذي يربط الحي بطريق السلام بدل وضع الحلول الوقتية.