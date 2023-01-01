أبدى سكان المخطط السكني بمحافظة المويه، التابع لوزارة الإسكان، انزعاجهم من عدم إيصال التيار الكهربائي، وأكدوا تواصلهم مع أمانة الطائف التي أبلغتهم أن مسؤولية التيار لدى وزارة الإسكان ولا للأمانة علاقة، وعند مراجعة السكان لمكتب شركة الكهرباء في المويه تم تحويلهم إلى شركة الكهرباء الرئيسية بالطائف ولم يجدوا أي نتيجة.وقال جمال سعيد العتيبي لـ«عكاظ»: أنا أحد المتضررين من عدم إيصال التيار الكهربائي في المخطط، فمنازلنا جاهزة للسكن وغيرها تحت الإنشاء وهي لمختلف شرائح المجتمع ومنهم كبار السن وذوو دخل محدود وأرامل إلا أن عدم وصول التيار الكهربائي منعهم من السكن منذ نحو 3 سنوات ولم يجدوا أي بيان رسمي من أي جهة يوضح لهم موعد دخول التيار.من جانبه، أوضح عمر بجاد الخراص أنه حصل على قطعة أرض من موقع الإسكان الإلكتروني في مخطط (1192)، وبدأ بالاقتراض من البنك لإعمارها، وكانت فرحته بالانتهاء من بناء المنزل الجديد، إلا أنه أصيب بخيبة أمل لعدم تمكنه من إيصال التيار، وبدأت معاناته منذ 3 سنوات في سداد الإيجار وأقساط البنك. وقال بدر فارس الروقي: حصلت على قطعة أرض وشيدتها، وبعد الانتهاء لم يصل التيار الكهربائي، علما بأنني قمت بطلب إيصال التيار الكهربائي ومخاطبة الجهات ذات العلاقة ولم أجد نتيجة حتى الآن، والخسائر تتراكم في منزلي الجديد بسبب التصدعات والتشققات. وذات الحالة لمنصور مسلط العطاوي، الذي يقول: جهزت منزلي في مخطط سكني المويه ولم يصلني التيار الكهربائي، وكان منزلي الجديد عرضة للسرقة كونه شبه مهجور وغير مأهول بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي.