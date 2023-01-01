تحاصر مخلفات المباني والإطارات والأعشاب مخططات حي العنود وأم السباع بالطائف وسط صمت الأمانة ما يهدد بتشويه وتلويث الحي. وطالب عبدالله الحارثي ومحمد المالكي ومحمد العتيبي بسرعة التدخل في مدخل الحي وتوسعته، خصوصاً أن المدخل يهدد السكان عند الدخول، وسبق أن وقف أمين الطائف على الموقع ووعد السكان بتوسعة المدخل في غضون شهر، ومضى عام ورحل الأمين والمدخل لا يزال في حاله.كما يطالب الأهالي بإعادة النظر في وضع دوار الطريق الرابط بين حديقة الردف وطريق حسان بن ثابت «طريق الجنوب» ليسهم في تقليل الضغط على إشارة الحدائق وفي سلاسة الدخول والخروج لسكان العنود والقرية وأم السباع بدلاً من دخولهم وخروجهم مع عبارات تصريف المياه.وشكا عدد من الأهالي من الأشجار التي تخنق الشوارع دون أن تتدخل الأمانة بتقليمها وتحسينها أو إزالتها من بعض المواقع، إضافة إلى رصف الشوارع الفرعية في الحي، إذ ركزت الأمانة اهتمامها بالشوارع الرئيسية وتجاهلت الفرعية.ويطالب الأهالي وزارة التعليم بتنفيذ مشروع المجمع المدرسي للمراحل الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي) الذي مضى على وعوده أكثر من ١٥ عاماً دون حل على أرض الواقع.