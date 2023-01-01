يُفاجأ سالكو طريق «بيشة - العبلاء» بمنعطف حاد يأتي في نهاية الطريق الموصل لمركز العبلاء غربي محافظة بيشة، والذي يربك قائدي المركبات ويتسبب في حوادث عديدة. ويطالب سالكو الطريق والأهالي بضرورة معالجة المنحنى الذي يتشكل في نهاية الطريق المنفذ من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إذ تم ربط نهاية الطريق بوصلة من بلدية بيشة منذ نحو 15 عاماً لربطه بشوارع مخطط العبلاء.ويطالب سعيد الأكلبي بمعالجة المنحنى الذي يأخذ شكل زاوية 90 درجة، ويفاجئ سالكي الطريق، وقال: شهد الموقع حوادث لا تحصى، إذ إن القادم من جهة محافظة بيشة يسير في طريق مستقيم ثم ينتهى الطريق ليتصل بشارع البلدية المتعامد على الطريق ما يجعل قائدي السيارات يفقدون السيطرة ولا يتمكنون من الانعطاف مع الشارع ما يسبب الحوادث.من جانبه، روى أبو معاذ العمري معاناته مع المنعطف، وقال إنه كان قادماً من بيشة باتجاه الباحة وسلك الطريق لاختصار الطريق لكنه فوجئ بالمنعطف الذي استعصى عليه الدخول فيه لتنحرف المركبة ويتعرض لحادثة انقلاب. وتعرض مع مرافقيه لإصابات وأضرار مختلفة، مطالبا بوضع وسائل السلامة اللازمة ووضع مدخل انسيابي للمركز يوقف مسلسل الحوادث في هذه النقطة.