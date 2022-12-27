الطريق الرابط بين شمال حي الحرازات وهدى الشام، يعد من الطرق التي تم فتحها أخيراً وسفلتتها، وهو منفذ حيوي لسكان حي الحرازات للوصول إلى طريق الحرمين تفادياً للاختناقات المرورية على طريق مكة القديم وطريق الملك عبدالله المؤدي لطريق الحرمين، لكن فرحة السكان لم تكتمل بسبب السفلتة الرديئة للطريق وضيق مساحته والحفريات التي تغطي معظم أطرافه، مسببة الأعطال للمركبات العابرة والحوادث المرورية المروعة.ويرى عبود الزبيدي، أحد سكان الحرازات، أن الطريق خطر بوضعه الحالي، نظراً للحفر والتشققات التي تغطي معظم معالمه والتي تتربص بالمركبات ليل نهار، وخطورة التشققات تكمن في عمقها على أطراف الطريق لأن سقوط إطارات السيارات فيها سيؤدي لانقلاب المركبة.أما يزيد العمري، فاعتبر عبور طريق الحرازات هدى الشام ليلاً مخاطرة كبرى، مشيراً إلى تسلل الشاحنات الهاربة من التقيد بأوقات سيرها ما زاد خطورة الطريق، رغم أنه يعتبر متنفساً لطريق الحرمين.ويطالب سلطان القرني، أمانة جدة، بالالتفات لمدخل الحرازات - هدى الشام، الذي يغطيه الظلام الدامس وزاد من شدة الظلام عدم وجود مساكن أو محلات تجارية على الطريق ما ينذر بوقوع حوادث حال تعطل مركبات وسط الطريق.