يطالب أهالي منح العرفاء، شمالي الطائف، الشؤون الصحية بالطائف بإنشاء مركز صحي يخدم المنطقة، لتخفيف معاناتهم التي يتكبدونها خلال مراجعتهم أقرب مركز صحي بالحوية. وقال نواف العتيبي: نعاني من تكبد عناء الطريق لمراجعة المركز الصحي بالحوية. ويتفق معه سيف المطيري وهادي ثواب، ويأملان في إنشاء مركز صحي يخدم الأهالي، مشيرين إلى أنهم بحاجة ماسة للخدمات الصحية، خصوصاً أن «منح العرفاء» على طريق الرياض السريع، يعبر به آلاف المسافرين من داخل المملكة وخارجها، وإنشاء المركز الصحي يخفف من معاناة الأهالي والزوار والعابرين.ويقول هادي ثواب: نتكبد عناء الطريق لأقرب مركز صحي بالحوية لتلقي العلاج، ونضطر رغم معاناة الطريق إلى الانتظار في زحام المركز الصحي بالحوية. ويشاركه الرأي سيف المطيري وجميل عطاالله، إذ أضافا أن «العرفاء» ذو كثافة سكانية عالية ويحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية لإنشاء المركز، ويتابع حامد مضحي: «قطعة الأرض متوفرة فقط تحتاج إلى البدء بالإنشاء». متسائلاً مع الآخرين: لماذا لا يتم إنشاء المركز الصحي بالأرض المخصصة؟