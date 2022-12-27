استغرب عدد من سكان أحياء الخليج والناصرية والوجيعات والمروج في بريدة، توقف العمل عن أحد مواقع الثقب الأفقي لتصريف السيول لأكثر من عامين، الذي كانت تنفذه أمانة منطقة القصيم بمشاركة بعض الجهات. موضحين أن مواقع الثقب يقع على أحد طرق الخدمة للدائري الجنوبي الداخلي تحديداً في تقاطع طريق الناصرية مع الدائري المتجه غرباً، وتسبب إغلاقه في ضغط على الطرق الموازية، إضافة إلى الاختناقات المرورية في أوقات الذروة.وقال عبدالعزيز الحمود لـ«عكاظ»: في حي المروج نعاني من إغلاق الطريق لأكثر من عامين، خصوصاً أنه يعتبر شرياناً أساسياً للسكان، ونستغرب من الجهة المنفذة للمشروع قلة متابعتها لمثل هذه الحالات التي يتوقف فيها العمل لفترات طويلة دون إيجاد حلول أو بدائل. واتفق معه عبدالكريم العبدالعزيز، وزاد: طريق الخدمة المغلق كان يخدم أغلب سكان الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة بريدة، ونأمل من الأمانة إغلاق الثقب وفتح الطريق حتى عودة العمل مرة أخرى أو فتح مسار واحد لتمرير المركبات الصغيرة لفك أزمة الإغلاق.وتواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم أمانة المنطقة، الذي أكد متابعة الأمر والتعقيب عند اكتمال المعلومات.