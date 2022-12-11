أبدى سكان المخطط السكني 1192 بمحافظة المويه، انزعاجهم من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، وقالوا إنهم تواصلوا مع أمانة الطائف فأكدت لهم أن لا علاقة لها بالأمر، وعند مراجعة مكتب شركة الكهرباء في المويه تم تحويل ملفهم إلى شركة الكهرباء الرئيسية بالطائف.وقال جمال سعيد العتيبي: أنا أحد المتضررين من عدم إيصال التيار الكهربائي في المخطط، منازلنا جاهزة للسكن، والمتضررون هم كبار السن ذوو الدخل المحدود والأرامل الذين ينتظرون إيصال التيار الكهربائي الذي حرمهم من السكن، ولا يعرف السكان أي جهة يلجأون لها.من جانبه، يقول عمر بجاد الخراص: حصلت على قطعة أرض من موقع الإسكان الإلكتروني، واقترضت من البنك لبنائها وكانت فرحتي كبيرة، وجاءت النتيجة مخيبة لآمالي، إذ لم أستطع إيصال التيار الكهربائي، وبدأت معاناتي مع سداد الإيجار الشهري للمنزل الذي أقطنه فضلاً عن سداد قرض البنك.والحالة ذاتها لبدر فارس الروقي، الذي حصل على قطعة أرض في المخطط ونجح في تشييد منزله عليها، وبعد الانتهاء لم يصل التيار الكهربائي، وخاطب الجهات المعنية ولم يجد تجاوباً حتى اللحظة، والخسائر تتراكم عليه في منزله الجديد بسبب التصدعات والتشققات بفعل حرارة الشمس. وأضاف منصور مسلط العطاوي: جهزت منزلي في مخطط سكني المويه، ولم يصل التيار الكهربائي، وبات منزلي هدفاً لعبث المجهولين بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي.