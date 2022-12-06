توقفت أمانة الطائف عن الاستمرار في تنفيذ مشروع حديقة الفراشات (المضباع سابقاً) بالحوية، دون سابق إنذار. ورصدت «عكاظ»، توقف العمل بعد إعلان البدء في تنفيذه، وتواصلت الصحيفة مرّات عدة مع إدارة العلاقات والإعلام فيها، للوقوف معها على أسباب التوقف ولم يصل رد.وكشف عدد من السكان أن الحديقة تم وضع لوحات مشروعها قبل 4 أشهر مع صبات خرسانية محيطة بها إيذاناً بالبدء وتوقف العمل بلا سابق إنذار. وأشار نواف العتيبي، إلى أن المشروع توقف فجأة، فيما لفت طلال الروقي، إلى أن الحديقة تحتاج تطويراً منذ سنوات و«يا فرحة ما تمّت».وكان أمين الطائف السابق المهندس أحمد القثامي، أعلن في بيان صحفي قبل 4 أشهر إطلاق شارة البدء لتنفيذ المشروع لتعزيز الرقعة الخضراء وزيادة المتنفسات العامة، ضمن برامج جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري. وكشف أن بدء التنفيذ جاء بعد الانتهاء من أعمال التصميم الهندسي و(ثلاثي الأبعاد)، والذي راعت فيه مناسبة المظهر العام وزيادة المسطحات الخضراء والأشجار والألعاب الرياضية وألعاب الأطفال والمماشي وفق المعايير العالمية للحدائق والمتنفسات، والطبيعة الجغرافية للموقع، وإيجاد متنفس عام للأهالي والسياح تتوفر به كافة الخدمات والمرافق العامة.وبيّن، أن الأمانة عملت على استغلال العوامل الجغرافية والبيئية لمدينة الطائف لإيجاد نماذج مميزة من الحدائق والمنتزهات، وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية للأهالي، مشيراً إلى أن خطط الأمانة لتعزيز المتنفسات تشمل إنشاء العديد من الحدائق العامة والمسطحات الخضراء، مدعومة بالخدمات اللازمة والتي تضمن جودة الحياة وجذب الأهالي والزوار من خارج المدينة.ونوّه وقتها وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالعزيز الشمراني، إلى أنه يجري حالياً تنفيذ الحديقة على مساحة إجمالية تتجاوز 166 ألف متر مربع، وتحتوي على ممشى رياضي بمساحة 17 ألف متر مربع وبطول 1500 متر وعرض 12 متراً، ويراعى فيها الاشتراطات الخاصة بممارسة رياضة المشي، إضافة إلى رسائل تحفيزية وتوعوية، كما تحتوي الحديقة على ملاهي الأطفال بمساحة 1492 متراً مربعاً وملاعب رياضية، ومواقف للسيارات، وجلسات عائلية مظللة وكراسي، ومواقع استثمارية بمساحة 16 ألف متر مربع، وتحتوي على قاعة سينما ومطاعم وكافتيريات وقفص زجاجي للطيور وغيرها من الخدمات، وتتضمن الحديقة مسطحات خضراء بمساحة 50 ألف متر مربع ومواقع «هارد سكيب» بمساحة 58 ألف متر مربع، وتشتمل على نوافير تفاعلية.166 ألف متر مربع مساحتهاتحتوي على ملاهي الأطفال