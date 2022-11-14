مضى أكثر من ٣٥ عاماً على إعمار إسكان مدينة بريدة القديم الواقع شمال المدينة، وهو ما يعرف عند الأهالي بـ(الإسكان القديم). ويشكو حيا ٣ - ٦ من إشكاليات عدة، أبرزها تشقق الأسفلت وتحطم الأرصفة وانتشار التشوهات البصرية، إضافة لعدد كبير من المشاكل سردها سكان الحيين، معربين عن أملهم في تجاوب الجهات المعنية. ويقول المواطن محمد الصعب التويجري، أحد السكان، إن الحي يعاني من مشكلة بالطبقة الأسفلتية فهي مهترئة والأرصفة محطمة والحي لا يواكب التطور الحالي فهو بلا حدائق رغم وجود حديقة الإسكان إلا أنها بعيدة.من جانبه، يضيف محمد الحميدة قائلاً: نحن أهالي الإسكان أحد أقدم الأحياء الستة، سكنت فيه نحو ٣٣ عاماً لكنه يفتقد أبسط الخدمات؛ فالرصيف مهترئ مضى عليه أكثر من ٤٠ عاماً دون صيانة والحي بحاجة إلى العمل على تشجير المساحات الخالية والاستفادة من الحدائق الصغيرة كونها مهملة منذ زمن. ومن المطالب إنشاء ملاعب وملاه للأطفال ومقاه، إذ إن هناك مواقع عدة تحتاج للتشغيل الذاتي لتكون منتزهاً للعائلات وتصبح بيئة ترفيهية جاذبة، ومن المطالب أيضاً إعادة وترتيب وضع المطبات الصناعية العشوائية.