حمّل أهالي مركز الكر بوادي نعمان أمانة العاصمة المقدسة أسباب نقص وتأخير الخدمات البلدية. وأشار مواطنون إلى أن البلدية وقفت على شوارع الحي ووضعت الترقيم قبل أكثر من عام، على أن تنفذ الأسفلت لكنها غادرت الموقع دون عودة، تاركة المواطنين يتكبدون المعاناة مع نقص الخدمات والنظافة وانتشار المخلفات.ويطالب خالد العليان بسرعة الاهتمام بالمنطقة وتوفير الخدمات المساندة والضرورية وفي مقدمتها سفلتة الشوارع التي لا تزال تنتظر الوعود، فضلاً عن تعزيز خدمات النظافة الغائبة عن الحي. وأشار العليان إلى أن المركز الصحي المتوقف لا يزال يحير الأهالي الذين استغربوا عدم نقله من المبنى القديم المتهالك إلى الجديد الذي تجاوز تعثره ١٢ عاماً مما يجبر السكان على الانتقال إلى مستشفيات ومراكز مكة طلباً للعلاج.من جانبه، يطالب مزيد النفيعي وعلي العتيبي ومحمد الهذلي بالاهتمام بالمنطقة التي تعد المتنزه الشتوي لمحافظة الطائف، إذ تزدحم بالزوار، «نتطلع إلى توفير الخدمات من سفلتة وإنارة ونظافة».