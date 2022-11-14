كشفت الوكالة المساعدة للتواصل في وزارة الصحة لـ«عكاظ»، أنه تتوفر في «صحة الطائف» 81 عيادة أسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، يعمل بها 95 طبيباً، و65 مساعد فني أسنان غير طبيب، وتم خلال الأشهر التسعة الماضية خدمة 137 ألف مستفيد في هذه العيادات، كما أنه يتم فتح نحو 1000 موعد يومياً. وأشارت إلى أن الحشوات الدائمة والمؤقتة متوفرة في إدارة الإمداد، ويتم تزويد العيادات بالحشوات بشكل مستمر حسب الطلب.جاء ذلك رداً على استفسار «عكاظ» عن نقص الحشوات الدائمة والمؤقتة والكوادر الصحية بالعيادات.