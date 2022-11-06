تلقت «عكاظ» شكاوى مواطنين بشأن السياج الحديدي على طريق الملك فهد، عند نهاية مخطط الغويلة الزراعي وحتى جسر الخضراء شرقاً في نجران، وتأثيره على الحركة المرورية والتجارية والأمنية مع تحويل طريق الخدمة «السريع» أمام مدارس الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية دون مطبات اصطناعية ما يهدد سلامة الطلاب.ويقول بعض سكان الحي، إن تصميم المشروع جاء باعتماده وتنفيذه دون مراعاة لمصالح الأهالي التجارية والخدمية، رغم اعتراضهم ومراجعتهم فرع وزارة النقل بنجران لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع، الذي شكل صعوبة على السكان في إيصال الخدمات وصعوبة الوصول إلى المنازل والمحلات التجارية والمدارس. ويأمل المواطنون من الجهات المعنية إيجاد حلول عاجلة لإنهاء معاناتهم. ووصف بعض المارة السياج بسياج الموت، ويرون أن التصميم تشوه بصري ولا يرتقي لأنسنة وتحسين مداخل المدن.ويأمل الأهالي تعديل ما يمكن تعديله واستحداث مداخل ومخارج للطريق، ليتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بطرق آمنة.