برزت أخيراً خطورة التقاطعات العلوية على الجسر الذي أنشأته وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تقاطع طريقي بيشة العلاية مع بيشة - الجعبة - الباحة قرب جبل «الأربيان» غرب مدينة بيشة. وتساءل السكان والعابرون عما أسموه غياب السلامة المرورية في تصميم الجسر، وعدم مراعاة خطورة التقاطعات ما ينذر بحوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات.وقال أحمد الأكلبي، إنه ظل يستخدم طريق الجعبة - بيشة ذهاباً وإياباً ويضطر لاستخدام الجسر والعبور من التقاطعات الخطرة، مع زيادة حركة الشاحنات والمركبات، ويقف على اعتراض الشاحنات للمركبات وسط التقاطعات، ما يشكل خطراً على السلامة. ويضيف الأكلبي، أنه رغم وضع مطبات عند تقاطعات الجسر إلا أنها ليست كافية، مقترحاً في هذا الشأن وضع إشارات مرورية ورصد آلي لضبط المتجاوزين للنظام، ووضع خط الدوران بعد نهاية الأطراف.من جانبه، قال قائد إحدى الشاحنات، إنه يواجه صعوبة وارتباكاً فوق الجسر بسبب التقاطعات وزحام المركبات الصغيرة، وجهل بعض السائقين بالمسارات الصحيحة. أما المواطن علي المعاوي، فيرى أن تصميم الجسر يختلف عن الجسور الأخرى في كثير من المناطق، وكان من المفترض على الوزارة مراعاة مرور المركبات فوق الجسر بأمان دون تقاطعات تهدد بالحوادث، مناشداً وزارة النقل والمرور بإيجاد حل لهذه المشكلة.شاحنة محملة بالمركبات الصغيرة تلتف مع أحد التقاطعات فوق الجسر.