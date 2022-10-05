ما زال مشروع المدينة الجامعية بسيسد متعثراً رغم مرور خمسة وزراء للتعليم، فيما ظلت جامعة الطائف بلا مستشفى جامعي حتى الآن، الأمر الذي حرم نحو ألفي عضو تدريس وأكثر من 40 ألف طالب وطالبة من خدماته، كما أجبر طلاب وطالبات للتطبيق في مستشفيات أخرى خارج القطاع الجامعي.ووقفت «عكاظ» على استمرار تعثّر المدينة الجامعية في سيسد، والذي بدأ العمل فيه قبل 13 عاماً بميزانية نحو ملياري ريال. ولفت عدد من أعضاء التدريس إلى أن عدم وجود مستشفى جامعي حرمهم الخدمات الصحية، كما حرم الطلاب والطالبات الذين تقدّر أعدادهم بأكثر من 40 ألفاً، خصوصاً أن فيهم طلاب أقسام الطب والصيدلة فيضطرون للتطبيق في مستشفيات تتبع لوزارة الصحة وغيرها. وحاولت «عكاظ» التواصل مع إدارة العلاقات والإعلام بجامعة الطائف ولم يصل رد حتى مثول التقرير للطبع.وكان وزير التعليم السابق حمد آل الشيخ تفقّد مشروع الجامعة في سيسد، (1442) عكاظ: «وزير التعليم من جامعة الطائف: إنجاز المشاريع المتعثرة قبل بدء الجديدة»، وشدد حينها على أهمية إعادة برمجة تنفيذ المشاريع وفق الأولويات القصوى، وأن التوسّع دون إنجاز قد يتسبب في تعثر بعض المشاريع.